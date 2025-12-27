«Це матиме негативний ефект для Миколаєва», — депутат Береза про запровадження ПДВ для малого бізнесу

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза вважає, що законодавча ініціатива щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців матиме негативні наслідки для економіки прифронтових міст, зокрема Миколаєва.

Свою позицію він висловив у публікації у Facebook.

За словами депутата, міський бюджет не є отримувачем податку на додану вартість, тож запровадження ПДВ для ФОПів не призведе до зростання надходжень до бюджету Миколаєва.

«У перспективі це матиме значний негативний ефект для Миколаєва. Запровадження ПДВ для малого та середнього бізнесу призведе до скорочення підприємницької активності. У сьогоднішніх умовах із міста релоковані великі підприємства. Великий бізнес через близькість Миколаєва до фронту не розглядає його з точки зору інвестиційної привабливості», — пише Олександр Береза.

Депутат зазначив, що нині економіка Миколаєва фактично тримається на малому бізнесі — кав’ярнях, вуличній їжі, службах доставки, салонах краси, сфері послуг і торгівлі. Усі ці напрямки функціонують завдяки спрощеній системі оподаткування для ФОПів.

На його думку, скорочення кількості підприємців або перехід малого та середнього бізнесу в тінь лише погіршить і без того складну ситуацію з бізнес-активністю в містах, розташованих поблизу фронту, зокрема в Миколаєві.

Олександр Береза також наголосив, що можливе скорочення підприємницької діяльності безпосередньо вплине на формування міського бюджету в умовах його дефіциту.

«Робота із розробкою міського бюджету Миколаєва на 2026 рік зробила очевидним, що найнеобхідніші витрати більше ніж на 1 мільярд гривень перевищують прогнозований розмір самого бюджету. Будемо скорочувати на 20%. У наступному році місто житиме із бюджетом виживання», — розповів депутат.

Нагадаємо, 18 грудня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату податку на додану вартість малим бізнесом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Цей законопроєкт є умовою отримання Україною нової програми Міжнародного валютного фонду. Хоча вона передбачає фінансування в обсязі близько 8 мільярдів доларів, програма необхідна для залучення коштів від інших міжнародних партнерів — Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів.

Оприлюднений Мінфіном документ пропонує запровадити ПДВ для всіх платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (1-ї, 2-ї та 3-ї груп), у разі якщо їхній річний дохід перевищить 1 мільйон гривень.

Водночас обов’язок сплачувати ПДВ не поширюватиметься на ФОПів цих груп, чий річний дохід не перевищує 1 мільйон гривень. Платниками ПДВ вони ставатимуть із моменту, коли сума доходу за поточний рік перевищить цей поріг.

Окреме виключення пропонується для е-резидентів, які відкрили ФОП в Україні: для них ПДВ не нараховуватиметься незалежно від обсягу обороту.

Нагадаємо, на Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.