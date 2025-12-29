Пастрансу потрібно ще 120 працівників, щоб вивести на маршрути ще 26 автобусів у Миколаєві

У 2026 році «Миколаївпастранс» хочу розширить штат на 117 працівників. Фото: Пастранс

У 2026 році КП «Миколаївпастранс» планує розширити штат працівників. Кількість співробітників підприємства можуть збільшити зі 164 до 271 людини — тобто майже на 120 осіб.

Про це на засіданні планово-бюджетної комісії міськради розповів директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко, пишуть «МикВісті».

Основну частину нових працівників становитимуть водії — 98 людей. Також підприємство планує взяти на роботу 4 касирів і 4 механіків з випуску транспорту. Решта — працівники обслуговуючого персоналу.

Збільшення штату обґрунтовано планами випустити на міські маршрути 26 нових автобусів. Саме з урахуванням цього сформували фінансовий план підприємства на 2026 рік.

Загальні витрати «Миколаївпастрансу» у 2026 році заплановані на рівні 280,9 мільйона гривень. Найбільша стаття витрат — заробітна плата та нарахування на неї: разом понад 161 мільйон гривень. Власні доходи підприємства оцінюють у 94,2 мільйона гривень., ще 186,6 мільйона гривень просять компенсувати з міського бюджету.

— Хочу зауважити, що дані розрахунки зроблені з врахуванням отримання комунальним підприємством та випуску на маршрути міста 26 нових автобусів, також прогресивне збільшення штатної чисельності водіїв та деяких позицій обслуговуючого персоналу нашого підприємства, — зазначив Дмитро Тесленко.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 мільйона пасажирів. За словами директора КП «Миколаївпастранс» Дмитра Тесленка, у 2025 році підприємству вдалося подолати дефіцит водіїв, що дозволило збільшити кількість автобусів на маршрутах із 21 до 38.

Як відомо, в вересні на територію України прибула партія з 10 автобусів, призначених для комунального підприємства «Миколаївпастранс».