З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

З 2026 року тариф на теплову енергію для миколаївців покриватиме близько 40% собівартості, ілюстративне фото: МикВісті

З 2026 року тариф на теплову енергію для населення Миколаєва покриватиме близько 40% собівартості. Через це із міського бюджету необхідно додатково виділити 96 мільйонів гривень.

Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов на засіданні планово-бюджетної комісії міськради, 26 грудня, пишуть «МикВісті».

За його словами, наразі тариф покриває 50% собівартості теплової енергії. З 1 січня він покриватиме близько 40% собівартості, оскільки НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, — прим.) ухвалила постанову про підвищення тарифу на розподіл газу.

Реклама

— Загальні видатки складають 1 мільярд 485 мільйонів гривень. З них потреба коштів міського бюджету становить 449 мільйонів, у тому числі 43 мільйони гривень виділено на компенсацію за питну воду. Нагадую, що з 24 лютого тариф на тепло для населення залишається незмінним і наразі покриває 50% собівартості теплової енергії. З 1 січня тариф покриватиме близько 40% собівартості, оскільки позавчора НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифу на розподіл газу двома етапами на 86%. Це додатково збільшить наші витрати на 96 мільйонів гривень у 2026 році, — пояснив Микола Логвінов.

Зазначимо, що сьогодні міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що місто не може скоротити частину видатків на енергопостачання, оскільки сума компенсації різниці між тарифом на теплову енергію та її виробництвом визначається Бюджетним кодексом і становить 4% від ПДФО. За його словами, наступного року ці кошти мають розподілятися між електрогенераційними та теплогенераційними підприємствами, такими як комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», Миколаївська ТЕЦ і «Зоря»-«Машпроект».

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.

Як повідомила під час засідання парламенту голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, така модель має допомогти громадам стримати зростання тарифів на комунальні послуги для населення, однак зменшує обсяг вільних ресурсів, якими вони можуть розпоряджатися.

Як з‘ясували «МикВісті», до 2021 року міста також отримували лише 60% від податку на доходи фізичних осіб, однак тоді було ухвалене рішення про те, що усі органи місцевого самоврядування отримають додатково 4%, які будуть спрямовані на покриття різниці в тарифах за енергоносії, щоб не піднімати тарифи за тепло для населення. Для Миколаєва – це два підприємства: комунальне «Миколаївоблтеплоенерго» та державна ТЕЦ. Хоч таке рішення формально і не було закріплене законодавчо, проте Миколаїв у 2022 році виконав свої зобов‘язання, розказав нам директор облтеплоенерго Микола Логвінов. З 1 липня 2022 року держава взяла на себе зобов‘язання по компенсації за різницю в тарифах, проте не виконала їх. При цьому, 64% ПДФО залишились на місцях.

Станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.