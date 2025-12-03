Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава

Громадам залишили 64% ПДФО, але 4% уряд “забрав” на погашення боргів. Фото: МикВісті

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.



Як повідомила під час засідання парламенту голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, така модель має допомогти громадам стримати зростання тарифів на комунальні послуги для населення, однак зменшує обсяг вільних ресурсів, якими вони можуть розпоряджатися.

— Ми додали місцевим бюджетам в їхні доходи 4% від податку на доходи фізичних осіб. Таким чином, 64% ПДФО будуть спрямовуватись до місцевих бюджетів. Крім того, ми встановили цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на ці ж енергоносії, для того, щоб місцеві влади мали можливість не підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення. Відповідно, для того, щоб збалансувати ці втрати державного бюджету, ми виключили субвенцію на різницю в тарифах, – сказала Роксолана Підласа.

Роксолана Підласа також уточнила, що для балансування видатків державного бюджету депутати виключили субвенцію на різницю в тарифах у розмірі 15,2 мільярда гривень.

Як з‘ясували «МикВісті», до 2021 року міста також отримували лише 60% від податку на доходи фізичних осіб, однак тоді було ухвалене рішення про те, що усі органи місцевого самоврядування отримають додатково 4%, які будуть спрямовані на покриття різниці в тарифах за енергоносії, щоб не піднімати тарифи за тепло для населення. Для Миколаєва – це два підприємства: комунальне «Миколаївоблтеплоенерго» та державна ТЕЦ. Хоч таке рішення формально і не було закріплене законодавчо, проте Миколаїв у 2022 році виконав свої зобов‘язання, розказав нам директор облтеплоенерго Микола Логвінов. З 1 липня 2022 року держава взяла на себе зобов‘язання по компенсації за різницю в тарифах, проте не виконала їх. При цьому, 64% ПДФО залишились на місцях.

Станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Тепер же зобов‘язання місцевої влади покривати різницю в тарифах з 2026 року закріпили законодавчо.

Бюджет Миколаєва 2025 року передбачає, що надходження від ПДФО складають 2,8 мільярда гривень. Тож, 4%, які тепер місто має оплатити за різницю в тарифах, складатиме приблизно 180 мільйонів гривень на рік. Враховуючи нинішню заборгованість «Миколаївобтлеплоенерго», це суттєво не змінить загальної фінансової ситуації підприємства.

Питання ПДФО особливо чутливе для прифронтових громад. У статті «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву» йдеться про те, як зменшення частки податку напряму впливає на бюджет міста, яке відновлює школи, лікарні та критичну інфраструктуру. Миколаївська міськрада вже закликала уряд і парламент зберегти 64% ПДФО для громад.

