Майже ₴1,8 млрд єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Майже 1,8 мільярди гривень єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за 11 місяців 2025 року.

Як відзвітували у обласному управлінні Державної податкової служби, це на 15,6% або на понад 241 мільйон гривень більше, ніж за той самий період 2024 року.

Зазначається, що більшу частину коштів сплатили фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі, вони перерахували понад один мільярд гривень. Сільгоспвиробники — юридичні особи IV групи, сплатили до місцевих бюджетів ще майже 531 мільйон гривень. Юридичні особи-спрощенці додали майже 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за підсумками 11 місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 10,3 мільярди гривень податків.