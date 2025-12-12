 Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴1,8 млрд єдиного податку

Майже ₴1,8 млрд єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини

Майже 1,8 мільярди гривень єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за 11 місяців 2025 року.

Як відзвітували у обласному управлінні Державної податкової служби, це на 15,6% або на понад 241 мільйон гривень більше, ніж за той самий період 2024 року.

Зазначається, що більшу частину коштів сплатили фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі, вони перерахували понад один мільярд гривень. Сільгоспвиробники — юридичні особи IV групи, сплатили до місцевих бюджетів ще майже 531 мільйон гривень. Юридичні особи-спрощенці додали майже 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за підсумками 11 місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 10,3 мільярди гривень податків.

Ірина Олехнович

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі