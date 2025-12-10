Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴10 млрд податків

За підсумками 11 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 10,3 мільярди гривень податків. Ілюстративне фото: МикВісті

За підсумками 11 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 10,3 мільярди гривень податків.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що ця сума перевищує показники аналогічного періоду минулого року більш ніж на 1,5 мільярди гривень.

Найбільші надходження поступили від: податку на доходи фізичних осіб — майже 6,8 мільярди гривень, єдиного податку — майже 1,8 мільярди гривен, земельного податку — близько 1,1 мільярди гривен.

Нагадаємо, що до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 34,9 мільйона гривень за ліhttps://nikvesti.com/news/business/311957-mykolaivshchina-otrimala-ponad-35-mln-vid-litsenziy-na-prodazh-alkogolyu-tyutynu-palnogoцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.