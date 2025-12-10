Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴10 млрд податків
За підсумками 11 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 10,3 мільярди гривень податків.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Зазначається, що ця сума перевищує показники аналогічного періоду минулого року більш ніж на 1,5 мільярди гривень.
Найбільші надходження поступили від: податку на доходи фізичних осіб — майже 6,8 мільярди гривень, єдиного податку — майже 1,8 мільярди гривен, земельного податку — близько 1,1 мільярди гривен.
Нагадаємо, що до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 34,9 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.
