Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті

Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіМиколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

Миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате. Змагання пройшли 6-7 грудня у Бухаресті та зібрали 878 учасників із 18 країн.

Про це повідомили у Федерації кіокушин карате у Миколаївській області.

Українська команда під керівництвом президента ФККУ Станіслава Близнюка та віце-президента Заура Мамедова виборола третє загальнокомандне місце та здобула 42 нагороди: 14 золотих, 10 срібних та 18 бронзових.

Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіМиколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіМиколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

До складу Національної збірної увійшов 21 спортсмен із Миколаївської області. Для багатьох із них цей турнір став важливим етапом спортивного зростання та випробуванням на міжнародному рівні. Підготовкою каратистів займалися тренери Юрій та Анастасія Галімон, Володимир Гуров і Анатолій Яковенко.

Миколаївські спортсмени здобули три золоті: Ігнат Майдаченко, Олександр Стефанко, Наталі Яніцька. Дві срібні нагороди: Іван Лопаткевич та Діана Квасницька.

А також шість бронзових медалей: Павло Воротнюк, Анастасія Галенко, Тахір Ельназаров, Яна Журова, Марина Смик та Микола Хатунцов.

Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Миколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіМиколаївські каратисти вибороли 11 медалей на чемпіонаті в Бухаресті. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що миколаївські каратисти здобули 24 медалі на кубку «Ukraine Fighter Cup».

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

«Півтора місяця — нереально», — профільна комісія Миколаєва погодила перерозподіл бюджету й поскаржилися на пізні субвенції

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Поліція відкрила справу через порушення у харчуванні дітей у школах Миколаєва

