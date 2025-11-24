Миколаївські каратисти здобули 24 медалі на кубку «Ukraine Fighter Cup»
Світлана Іванченко
22:53, 24 листопада, 2025
У суботу, 22 листопада, у Миколаєві відбувся Всеукраїнський відкритий Кубок «Ukraine Fighter Cup» (IFKK), де область представили 26 спортсменів клубу «Сакура Доджьо» під керівництвом тренера Володимира Гурова.
Як повідомили у обласній Федерації кіокушин карате, команда з Очакова та Чорноморки здобули 24 медалі у розділах куміте та ката й посівши ІІ командне місце.
Дві золоті медалі виборов Тахір Ельназаров. Чемпіонські титули також здобули Ярослав і Богдан Зубалі, Павло Руденко, Світлана Максименко, Вікторія Чорна, Артем Шаповалюк, Софія Чмельова, Єгор Гречка, Анастасія Калініченко та Яна Журова.
Крім того, срібними призерами стали: Володимир Гуров, Михайло Нестеров, Станіслав Миргородський, Ксенія Скрипник і Маліка Артеменко. Бронзові нагороди вибороли: Євгеній Посимбайло, Владислав Лободзінський, Надія Ельназарова, Аріна Кузнєцова, Світлана Максименко, Михайло Зубаль і Кіра Крамаренко.
Раніше повідомлялось, що миколаївські каратисти вибороли третє місце на Кубку Києва.
