Миколаївські каратисти здобули 24 медалі на кубку «Ukraine Fighter Cup»

Миколаївські спортсмени здобули 24 медалі на кубку з карате. Фото: Федерація кіокушин карате

У суботу, 22 листопада, у Миколаєві відбувся Всеукраїнський відкритий Кубок «Ukraine Fighter Cup» (IFKK), де область представили 26 спортсменів клубу «Сакура Доджьо» під керівництвом тренера Володимира Гурова.

Як повідомили у обласній Федерації кіокушин карате, команда з Очакова та Чорноморки здобули 24 медалі у розділах куміте та ката й посівши ІІ командне місце.

Дві золоті медалі виборов Тахір Ельназаров. Чемпіонські титули також здобули Ярослав і Богдан Зубалі, Павло Руденко, Світлана Максименко, Вікторія Чорна, Артем Шаповалюк, Софія Чмельова, Єгор Гречка, Анастасія Калініченко та Яна Журова.

Миколаївські спортсмени здобули 24 медалі на кубку з карате. Фото: Федерація кіокушин карате

Крім того, срібними призерами стали: Володимир Гуров, Михайло Нестеров, Станіслав Миргородський, Ксенія Скрипник і Маліка Артеменко. Бронзові нагороди вибороли: Євгеній Посимбайло, Владислав Лободзінський, Надія Ельназарова, Аріна Кузнєцова, Світлана Максименко, Михайло Зубаль і Кіра Крамаренко.

