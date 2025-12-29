Володимир Зеленський назвав умову скасування воєнного стану в Україні. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення воєнного стану в Україні можливе лише за наявності реальних гарантій безпеки.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, пише hromadske.

За словами глави держави, такі гарантії мають передбачати міжнародний моніторинг і присутність партнерів. Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню саме по собі не означає завершення війни, адже без чітких гарантій зберігається ризик повторної агресії з боку росії.

— Коли Україна отримає гарантії безпеки — це буде сигнал, що війна закінчилась. На дату завершення воєнного стану також впливатиме рішення командувачів української армії — вони мають підтвердити, що вся інфраструктура до цього готова, — заявив президент.

Він нагадав, що попередні безпекові механізми, зокрема Будапештський меморандум і Мінські угоди, не спрацювали. Водночас, за словами Володимира Зеленського, Україна вже домовилась зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України.

Також президент повідомив, що технічна група з опрацювання мирного плану має бути чотиристоронньою. Документ, за його словами, повинні підписати Україна, Європа, США та Росія. Володимир Зеленський додав, що Україна вже має робочі групи зі США та Європою і «готова до розширення формату заради завершення війни».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.