В Миколаєві ремонтують тепломережу для підключення онкоцентру до резервної котельні: це коштує ₴4,4 млн
13:00, 29 грудня, 2025
У Миколаєві капітально відремонтують мережу теплопостачання на території Миколаївського обласного центру онкології для підключення блочно-модульної котельні.
Згідно даних в системі Prozorro, роботи обійдуться в 4,45 мільйона гривень.
Тендер було оголошено 16 грудня. Роботи виконуватиме компанія «Миколаївміськбуд». Деталей щодо робіт, які має виконати підрядник, у тендері не зазначені.
У коментарі «МикВісті» у департаменті зазначили, що роботи виконуються для під’єднання модульної котельні на твердому паливі, яка має стати резервним джерелом теплопостачання медзакладу в умовах воєнних ризиків та можливих аварій на основних мережах.
Фінансування проєкту передбачене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2025 року № 1233-р — у розмірі 3,47 мільйона гривень. Частина коштів уже освоєна, і роботи перебувають у стадії виконання.
— Наразі прокладено 204 метрів погонних труб, виконано 12 метрів проколів під проїздами, встановлено теплокамеру. Роботи будуть повністю завершено до кінця 2025 року, — відповіли у департаменті.
Нагадаємо, в ході річної пресконференції голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма за 2025 рік його заступник заперечив факт витрати 654 мільйонів гривень на будівництві мереж для резервних блочно-модульних котелень. Станом на зараз освоєно лише 38 мільйонів гривень.
Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.
Також повідомлялось, що до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва БМК, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень, не встигнуть.
