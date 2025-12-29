 Для онкоцентру в Миколаєві ремонтують тепломережу

Клуб

В Миколаєві ремонтують тепломережу для підключення онкоцентру до резервної котельні: це коштує ₴4,4 млн

В онкоцентрі Миколаєва встановлять резервну котельню. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВАВ онкоцентрі Миколаєва встановлять резервну котельню. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА

У Миколаєві капітально відремонтують мережу теплопостачання на території Миколаївського обласного центру онкології для підключення блочно-модульної котельні.

Згідно даних в системі Prozorro, роботи обійдуться в 4,45 мільйона гривень.

Тендер було оголошено 16 грудня. Роботи виконуватиме компанія «Миколаївміськбуд». Деталей щодо робіт, які має виконати підрядник, у тендері не зазначені.

У коментарі «МикВісті» у департаменті зазначили, що роботи виконуються для під’єднання модульної котельні на твердому паливі, яка має стати резервним джерелом теплопостачання медзакладу в умовах воєнних ризиків та можливих аварій на основних мережах.

Фінансування проєкту передбачене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2025 року № 1233-р — у розмірі 3,47 мільйона гривень. Частина коштів уже освоєна, і роботи перебувають у стадії виконання.

— Наразі прокладено 204 метрів погонних труб, виконано 12 метрів проколів під проїздами, встановлено теплокамеру. Роботи будуть повністю завершено до кінця 2025 року, — відповіли у департаменті.

Нагадаємо, в ході річної пресконференції голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма за 2025 рік його заступник заперечив факт витрати 654 мільйонів гривень на будівництві мереж для резервних блочно-модульних котелень. Станом на зараз освоєно лише 38 мільйонів гривень.

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.

Також повідомлялось, що до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва БМК, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень, не встигнуть.

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

