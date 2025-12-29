Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Скільки за 2025 рік заробили мер Миколаєва та його заступники? Фото: МикВісті

У 2025 році річні нарахування міського голови Миколаєва та його заступників склали від 930 тисяч до понад 1 мільйона гривень. Більше 470 тисяч гривень їм було виплачено лише на оздоровлення. Про це свідчить відповідь Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Зарплати мера Миколаєва та його заступників у 2025 році, інфографіка МикВісті

Значну частину виплат становлять премії, надбавки та витрати на відрядження. Загальна сума нарахувань Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу за січень–листопад 2025 року становить 1 084 308 гривень, з яких «на руки» виплачено 824 074 гривні.

Частка премій і надбавок у загальній сумі виплат є співмірною або більшою за суму окладу, яка становить у мера 25 648 гривень. Водночас більше 200 тисяч гривень міському голові нараховано в якості надбавок, 137 тисяч гривень премії та 90 тисяч гривень на щорічну відпустку.

Крім того, майже щомісячні відрядження міського голови обійшлись бюджету у 421 355 гривень.

Перший заступник Віталій Луков у порівнянні з іншими замами мера отримав найменшу заробітну плату — 701 849 гривень. При цьому йому нараховано більше 271 тисячі гривень надбавок, 170 тисяч гривень премії та більше 77,4 тисячі гривень на оздоровлення. Ще майже 149 тисяч гривень йому було виділено на відрядження.

Тут його обійшов віцемер Сергій Коренєв, відрядження якого обійшлись бюджету в 182 тисячі гривень.

За майже рік роботи заступник Юрій Андрієнко отримав найбільшу суму надбавок 446 тисяч, зокрема за високі досягнення, враховуючи, що його оклад складає 21 895 гривень на місяць.

Анатолій Петров за 11 місяців отримав 361 тисячу гривень надбавок з урахуванням отриманої на руки заробітної плати у розмірі 713 тисяч гривень.

Заступнику Сєнкевича Сергію Коренєву за поточним рік нарахували 234 тисячі надбавок до річної зарплати, яка у сумі склала 637 тисяч гривень. Це найменша зарплата серед усіх заступників міського голови.

Найбільшу суму допомоги на оздоровлення отримав знову таки Юрій Андрієнко — 77,8 тисяч гривень. Трошки менше 76,8 тисяч гривень нарахували заступнику з гуманітарних питань Анатолію Петрову, а найменше отримав Сергій Коренєв — 70,3 тисячі гривень.

Ще майже 500 тисяч гривень з бюджету міста цьогоріч було виділено на премії Анатолію Петрову (195 тисяч гривень), Сергію Коренєву (135 тисяч гривень) та Юрію Андрієнку (163 тисячі гривень).

Керуючому справами виконкому Андрію Волкову за майже рік було нараховано 991 600 гривень, із яких фактичні виплати склали 753 616 гривень.

Доходи також формувалися переважно з окладу у 21 895 гривень, системних надбавок — 327 тисяч гривень, щомісячної премії — 234 тисячі гривень та відряджень, на які пішло 54 тисячі гривень. У серпні на оздоровлення він отримав майже 80 тисяч гривень.