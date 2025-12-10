  • середа

ЄС готується повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року

ЄС готується повністю відмовитися від російського газу. Фото: news.online.uaЄС готується повністю відмовитися від російського газу. Фото: news.online.ua

Посли країн Європейського Союзу погодили план остаточної відмови від імпорту російського газу. За інформацією речника головування Данії у Раді ЄС, документ передбачає поетапне припинення закупівель до кінця 2027 року.

Про це «Європейській правді» повідомив речник головування Данії у Раді ЄС.

Після узгодження послами рішення повинні підтримати Європейський парламент і Рада ЄС. Очікується, що голосування у парламенті відбудеться на початку 2026 року.

Угоду вдалося досягти після попереднього компромісу між Радою ЄС та представниками Європарламенту 3 грудня. Згідно з текстом документа, ЄС заборонить імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) у два етапи:

  • до 25 квітня 2026 року — для короткострокових контрактів;
  • до 1 січня 2027 року — для довгострокових контрактів.

Поставки трубопровідного газу також будуть припинені:

  • 17 червня 2026 року — для короткострокових договорів;
  • 30 вересня 2027 року — для довгострокових, якщо країни-члени виконують плани щодо заповнення газових сховищ.

Якщо країни-члени не забезпечать необхідний рівень запасів, заборона почне діяти пізніше — з 1 листопада 2027 року.

Документ також передбачає посилення контролю за імпортом, щоб запобігти обходу санкцій.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що така угода «покладе край енергетичному шантажу Москви та позбавить її прибутків, які фінансують війну».

Нагадаємо, що у 19-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації затверджено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу.

