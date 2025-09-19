Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Схвалення нового пакета санкцій проти Росії. Фото: GettyСхвалення нового пакета санкцій проти Росії. Фото: Getty

Європейська комісія 19 вересня схвалила вже 19-й пакет санкцій проти Росії. 

Про це повідомляє The Guardian та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X.

Як заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, ці заходи стали відповіддю на нову хвилю російських ударів, зокрема по будівлі представництва ЄС у Києві.

«Настав час перекрити кран. Ми до цього готові: заощаджували енергію, диверсифікували постачання і вкладалися в чисту енергетику. Тепер ці зусилля дають результат», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що граничну ціну на сиру нафту знижено до 47,6 долара, а до санкційного списку внесли ще 118 суден російського «тіньового флоту» — загалом їх уже понад 560.

Під удар потрапили й енергетичні гіганти «Роснефть» та «Газпромнефть», для яких повністю заборонені будь-які транзакції. Активи інших компаній будуть заморожені.

«Ми б’ємо по тим, хто підтримує війну Росії, купуючи нафту з порушенням санкцій. Це нафтопереробні заводи, трейдери та нафтохімічні компанії у третіх країнах, зокрема Китаї. За три роки доходи Росії від нафти в Європі впали на 90%. І тепер ми остаточно закриваємо цю сторінку», — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має висловити «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. На його думку, це необхідно для припинення війни.

