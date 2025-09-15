У «Дії» Костянтинівку вказали як місто Росії: помилку обіцяють виправити
- Марія Хаміцевич
17:05, 15 вересня, 2025
У застосунку «Дія» місто Костянтинівка Донецької області помилково було зазначене як територія Російської Федерації у свідоцтві про народження одного з користувачів.
Про цей випадок написав користувач Сергій Соколов у соцмережі Х, додавши скриншоти з додатку. Він зазначив, що помилка з’явилася після оновлення «Дії» 13 вересня.
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що причина — неточність під час внесення архівного актового запису до реєстру з боку реєстратора Національних інформаційних систем. Саме на ці дані спирається застосунок при формуванні документів.
У «Дії» запевнили, що вже працюють над виправленням помилки та глобальним рішенням, щоб подібні ситуації не повторювались.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій.
