У «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції

Архівне фото: МикВістіУ застосунку «Дія» з’явиться функція оформлення європротоколу. Архівне фото: МикВісті

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить оформлювати європротокол безпосередньо в застосунку «Дія».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нова функція стане доступною у першому кварталі 2026 року. Вона дасть змогу водіям фіксувати дорожньо-транспортні пригоди без виклику поліції та без заповнення паперових документів.

Юлія Свириденко пояснила, що «Дія» автоматично підтягує всі необхідні дані з державних реєстрів — від водійських документів до техпаспорта й страхування. Такий підхід мінімізує ризик помилок, які раніше могли призводити до відмов у виплатах від страхової.

«Водіям потрібно буде лише зробити кілька фото, узгодити дані з іншим учасником ДТП і підписати документ через “Дія.Підпис”. Статус розгляду також можна буде перевіряти в застосунку — без поїздок до страхової компанії чи додаткових звернень», — зазначила прем’єрка.

Нагадаємо, до кінця 2025 року українці отримають можливість подавати ще понад 10 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через застосунок «Дія». Зокрема щодо втрати бізнесу, пошкодження інфраструктури та руйнування майна.

Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з легковиком: постраждав водій
Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок
На трасі в Миколаївській області через зіткнення автомобілів загинув водій фургона
