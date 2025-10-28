Втрата бізнесу, житла, майна: понад 10 нових заяв можна буде подати до Реєстру збитків у «Дії»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада 2025 року. Ілюстративне фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

До кінця 2025 року українці отримають можливість подавати ще понад 10 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через застосунок «Дія». Зокрема щодо втрати бізнесу, пошкодження інфраструктури та руйнування майна.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Заступниця міністра Валерія Коваль зазначила, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які має сплатити Росія за завдані Україні збитки.

— Разом із Реєстром збитків ми зробили систему максимально людяною: навіть якщо у вас немає фото чи офіційного акта — достатньо власного опису події. Ваші слова — це теж доказ. Це теж частина правди, яку ми маємо зафіксувати, — підкреслила Валерія Коваль.

Наразі триває бета-тестування категорії А3.3 «Втрата житла або місця проживання», а також відбір тестувальників для двох інших напрямів — А1.2 «Вимушене переміщення за межі України» та А3.5 «Втрата приватного підприємництва».

До кінця цього року Мінцифра планує додати нові типи заяв, які охоплюватимуть:

знищення та пошкодження інфраструктури;

втрату бізнесу;

руйнування громадських будівель;

пошкодження житлового й нежитлового майна підприємців і держави.

