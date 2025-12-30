Без вольєрів і спецавто: бюджетна комісія погодила скорочення витрат на програму для безпритульних тварин у Миколаєві

Вольєр, де тимчасово живуть врятовані тварини. Фото: «МикВісті»

Бюджетна комісія Миколаївської міськради погодила виключення з програми поводження з безпритульними тваринами на 2026–2030 роки витрати на будівництво нових вольєрів, закупівлю спеціалізованого автомобіля та ремонт стерилізаційного пункту.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання у вівторок, 30 грудня, повідомляють МикВісті.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов повідомив, що попередня програма, яка діяла до 2025 року, загалом показала позитивний результат.

Також він проінформував присутніх про показники вартості стерилізації тварин у порівнянні з іншими містами.

«Якщо порівнювати Харків, Чернівці та Миколаїв, то наше місто посідає друге місце після Харкова за загальним показником вартості послуг. Вартість стерилізації у Миколаєві становить 1854 гривні, у Чернівцях — 1800, у Харкові — 1578 гривень. Водночас якщо враховувати додаткові позиції: обробка, дегельмінтизація, вакцинація від сказу та ветеринарний огляд. Якщо підсумувати всі витрати, то вартість на одну тварину становить: Харків — 2658 гривень, Миколаїв — 2834, Чернівці — 3235 гривень», — пояснив Ігор Набатов.

Член бюджетної комісії Андрій Янтар звернув увагу на низькі темпи зменшення кількості безпритульних тварин. За його словами, у період з 2017 по 2025 рік їх кількість скоротилась лише на 1250 особин.

«За ці роки з 2017 по 2025 щорічно зменшувалась кількість тварин на 156 особин на рік. Для вирішення цієї проблеми нам потрібно 23 роки. Це багато. Я вважаю, що потрібно проводити інтенсифікацію і зменшення витрат», — зазначив він.

На думку Андрія Янтаря, оптимізувати витрати можна, зокрема, шляхом скорочення періоду перетримки тварин — з одного тижня до трьох днів. Також він розкритикував заплановані витрати на закупівлю автомобіля для перевезення тварин вартістю 2,7 мільйона гривень.

«За рік буде відловлено 1700 тварин, тобто на день 5-6 тварин. Навіщо там такий дорогий автомобіль?», — зауважив він.

Окрім цього, член комісії запропонував виключити з програми будівництво нових вольєрів, вартість яких оцінювали у 120 тисяч гривень за одиницю, а також витрати на ремонт стерилізаційного пункту. Згідно з проєктом програми, на ремонт планували спрямувати 6 мільйонів гривень у 2027 році, ще 6 мільйонів — у 2028-му, ще 4,5 мільйона на ремонт додаткових приміщень та додатково 1 мільйон гривень на ремонт огорожі.

«За ці кошти можна побудувати новий сучасний пункт стерилізації. А це йде тільки на ремонтні роботи», — наголосив Андрій Янтар.

Голова комісії Федір Панченко зазначив, що у 2026 році комунальне підприємство все одно не отримає коштів ані на вольєри, ані на автомобіль, тому запропонував виключити ці пункти з програми. За його словами, після цього проводитимуть перерахунки на ці направлення.

Члени бюджетної комісії підтримали озвучені пропозиції та проголосували за внесення відповідних змін до програми.

Раніше Оновлену Програму поводження з котами та собаками підтримали члени виконкому. В документі йшлося, що повідомлялося, що комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнання.

Зазначимо, що у 2025 році вже планували капітальний ремонт цього пункту стерилізації. Однак, через відсутність фінансування роботи не проводили.

Нагадаємо, що протягом року у Миколаєві стерилізували 1138 безпритульних тварини. З них — 895 собак та 243 коти.

Також у 2025 році стало відомо, що у Миколаєві порівняно з 2017 роком на 1260 стало менше безпритульних тварин.

