У Миколаєві цьогоріч стерилізували понад тисячу безпритульних тварин.Фото: архив «НикВести»

Протягом року у Миколаєві стерилізували 1138 безпритульних тварини. З них — 895 собак та 243 коти.

Про це повідомили у «Центрі захисту тварин» у відповіді на запит «МикВісті».

Також цьогоріч стерилізували 489 домашніх тварин (250 собак і 239 котів).

Крім того, у 2024 році зареєстрували 233 тварини, з яких 139 — у межах пільгової програми. Цьогоріч, станом на 1 вересня, вже зареєстровано 123 тварини, у тому числі 57 для пільгових категорій.

Нагадаємо, що у Миколаєві провели підрахунок безпритульних тварин. За його результатами в місті налічується 5500 собак, які живуть на вулиці.

Зазначимо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу на виставці в червні нові домівки отримали 7 собак і 3 котики.

Також нагадаємо, що у січні у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.