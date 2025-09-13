Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві цьогоріч стерилізували понад тисячу безпритульних тварин

У Миколаєві цьогоріч стерилізували понад тисячу безпритульних тварин.Фото: архив «НикВести»У Миколаєві цьогоріч стерилізували понад тисячу безпритульних тварин.Фото: архив «НикВести»

Протягом року у Миколаєві стерилізували 1138 безпритульних тварини. З них — 895 собак та 243 коти.

Про це повідомили у «Центрі захисту тварин» у відповіді на запит «МикВісті».

Також цьогоріч стерилізували 489 домашніх тварин (250 собак і 239 котів).

Крім того, у 2024 році зареєстрували 233 тварини, з яких 139 — у межах пільгової програми. Цьогоріч, станом на 1 вересня, вже зареєстровано 123 тварини, у тому числі 57 для пільгових категорій.

Нагадаємо, що у Миколаєві провели підрахунок безпритульних тварин. За його результатами в місті налічується 5500 собак, які живуть на вулиці.

Зазначимо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу на виставці в червні нові домівки отримали 7 собак і 3 котики.

Також нагадаємо, що у січні у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
Apple Pay