У Миколаєві 10 безпритульних тварин знайшли нові родини на виставці-прилаштуванні

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР

Сьогодні в Миколаєві відбулася чергова виставка з прилаштування тварин з Центру захисту. Завдяки події нові домівки отримали 7 собак і 3 котики.

Про це 15 червня повідомив міській голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У Центрі захисту тварин закликають усіх, хто мріє про вірного друга, завітати до установи. Тут вам допоможуть знайти улюбленця, що стане частиною родини.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 за адресою: Миколаїв, вул. Водопійна, 36. Телефон: +380 (97) 364 75 96

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.