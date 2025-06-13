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Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»

У неділю, 15 червня, в Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування котів та собак.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.

Організатори зазначають, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

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«Учасники виставки: дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Це чудова нагода знайти собі вірного друга та подарувати дім тому, хто на нього так чекає», — йдеться у повідомленні.

Виставку організовує комунальне підприємство «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства. 

У повідомленні додали, якщо ви плануєте прихистити тварину — не забудьте документи: паспорт та ідентифікаційний код. Також підійде електронний варіант у додатку «Дія».

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

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