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У Миколаєві нових господарів знайшли ще для 13 безпритульних котів та собак

Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»

У Миколаєві 18 травня відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин. Нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин».

На виставці, яка проходила у Каштановому сквері, всі представлені тварини стерилізовані та вакциновані від сказу. Крім того, зі всіма новими власниками заключають договори з обов’язковою реєстрацією.

«Вчора 9 песиків та 4 котика поїхали у нові родини, вони більше не безпритульні. Дякуємо всім хто сьогодні обрав собі друга. Всіх хто не встиг сьогодні, чекаємо у нашому центрі, у будні з 8.00-16.30. Адреса: Миколаїв, вулиця Водопійна, 36», — додають на комунальному підприємстві.

Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»
Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»
Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»
Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»
Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП Виставка-прилаштування безпритульних тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. У березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

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