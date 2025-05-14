  • середа

    14 травня, 2025

  • 16.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Подаруй тепло чотирилапим!»: миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 18 травня, відбудеться виставка-прилаштування тварин від комунального підприємства «Центр захисту тварин».

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.

Організатори зазначають, що у виставці приймають участь тільки тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства. 

Також вказали, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

«Бажаючі взяти в нас тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток «Дія» теж підходить)», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що виставки-прилаштування тварин проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам

Останні новини про: Центр захисту тварин

Миколаївці помітили зграю собак у дитячому містечку «Казка» — там відповіли, що це «винятковий випадок»
Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік
В Одесі безкоштовно стерилізують і вакцинують безпритульних котів: як скористатися послугою
Реклама

Читайте також:

новини

«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина набрала лише 23 бали зі 100 у рейтингу цифровізації

Світлана Іванченко
новини

В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві знову будують кіоск, який 3 роки тому визнали незаконним та показово знесли

Світлана Іванченко
новини

«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Аліна Квітко

Останні новини про: Центр захисту тварин

В Одесі безкоштовно стерилізують і вакцинують безпритульних котів: як скористатися послугою
Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік
Миколаївці помітили зграю собак у дитячому містечку «Казка» — там відповіли, що це «винятковий випадок»

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено будівлю лікарні, виникла пожежа

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

70% Херсонщини під окупацією, але ми будуємо плани на відновлення, — Прокудін на форумі в Італії