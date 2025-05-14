«Подаруй тепло чотирилапим!»: миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин
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- Даріна Мельничук
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11:28, 14 травня, 2025
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У Миколаєві, 18 травня, відбудеться виставка-прилаштування тварин від комунального підприємства «Центр захисту тварин».
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.
Організатори зазначають, що у виставці приймають участь тільки тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства.
Також вказали, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.
«Бажаючі взяти в нас тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток «Дія» теж підходить)», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, що виставки-прилаштування тварин проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.
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