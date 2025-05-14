«Подаруй тепло чотирилапим!»: миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 18 травня, відбудеться виставка-прилаштування тварин від комунального підприємства «Центр захисту тварин».

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.

Організатори зазначають, що у виставці приймають участь тільки тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства.

Також вказали, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

«Бажаючі взяти в нас тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток «Дія» теж підходить)», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що виставки-прилаштування тварин проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.