У Миколаєві проведуть благодійний ярмарок «Дівочії очі», щоб прилаштувати безпритульних тварин та зібрати для них кошти

Прилаштування тварин у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Миколаєві відбудеться осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збиратимуть гроші на допомогу безпритульним собакам.

Як повідомляють організатори, захід відбудеться 11 жовтня об 11:00 за адресою: вулиця Мала Морська, 108 на парковці ТЦ «Portal».

Під час ярмарки команда волонтерів «Друзі поруч» будуть прилаштовувати безпритульних собак у нові родини. Крім того, на відвідувачів чекає лотерея, подарунки та аукціони.

«Хапаємося за останні теплі дні, прилаштовуємо песиків, продаємо речі, їмо, пʼємо та танцюємо! І головне — збираємо гроші на безпритульних собак! Згадайте, кому потрібен песик, візьміть цю людину за руку і приведіть до нас. Якщо це ви, то ми вас чекаємо. Але якщо, через якісь причини і обставини, ви не можете взяти собаку — не біда, купуючи речі на маркеті, ви робите внесок на доброчинність, кошти з якої підуть на потреби тварин», — додають організатори.

Зазначимо, що виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, 17 серпня 2024 року на виставці було представлено 27 собак, нових господарів знайшли четверо.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.