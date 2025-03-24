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У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці, фото: «МикВісті»У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці, фото: «МикВісті»

У Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

У неділю, 23 березня учасники параду зібралися на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної, а потім разом пройшлися містом, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»
Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»
Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»

Кураторка групи «Друзі поруч» та організаторка параду Людмила Михайловська пояснила, що ініціативу підтримали люди, які дали дім тваринам із вулиці.

Парад собак, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Парад собак, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»
Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»
Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Собаки, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»

— Всі ці песики були безпритульними. Уявіть, яка це зграя бігала би по місту. Але їх забрали в родини. 44 собаки приймали участь у параді. Це лише частина сімей, які вирішили обрати собі друга у родину, — розповіла Людмила Михайловська.

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці, фото: «МикВісті»У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці, фото: «МикВісті»
Парад собак, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»Парад собак, яких прихистили з вулиці Миколаєва, фото: «МикВісті»
Господарі прилаштованих з вулиць собак пройшлися центральною вулицею Миколаєва, фото: «МикВісті»Господарі прилаштованих з вулиць собак пройшлися центральною вулицею Миколаєва, фото: «МикВісті»

Зазначимо, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже майже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Читайте також статтю «МикВісті» про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.

Слід наголосити, що виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам. Такі виставки організовують, щоб зменшити кількість безпритульних собак і котів на вулицях міста.

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