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«Не купуйте — рятуйте!»: у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 16 березня, відбудеться виставка-прилаштування тварин, щоб зменшити кількість безпритульних собак і котів на вулицях міста.  

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Виставка розпочнеться об 11:00 і триватиме до 15:00 у Каштановому сквері.

Організатори зазначають, що на заході будуть дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.   

«Звертаємо увагу на те, що охочі взяти тваринку повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код (додаток Дія теж підходить)», — додали у повідомленні.

Виставку організовує КП «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства.   

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.

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