Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

У Миколаєві продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Про це йшлось під час сесії міської ради у четвер, 30 січня, пишуть «МикВісті».

Під час обговорення проєкту рішення перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов зауважив, що у цьому році комунальне підприємство «Центр захисту тварин» має плани з прорахунку кількості безпритульних собак у Миколаєві.

— У нас відбулась робоча зустріч з депутатом Андрієм Янтарем за участі департаменту та керівника ЦЗТ. Під час зустрічі ми обговорили всі проблемні питання. Всі питання, які були на минулій сесії, проговорені. Є, над чим працювати однозначно. У цьому році великі плани прорахунку кількості бродячих собак у Миколаєві, щоб в подальшому формулювати чіткіші цілі та плани, — сказав Ігор Набатов.

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Під час голосування мер Миколаєва звернувся до депутатів з проханням підтримати програму, адже без неї «Центр захисту тварин» не зможе працювати.

— У нас були проблеми з регулюванням чисельності собак та котів. Ми працювали з громадськістю, прийняли програму і почали працювати. На жаль, війна збільшила кількість безпритульних тварин, але робота ведеться, — сказав Олександр Сєнкевич.

Програму підтримали усі присутні на сесії депутати.

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності. Крім того, комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати вольєри до 28 лютого 2025 року для утримання тварин.

Загалом на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада Миколаєва шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Зазначимо, що саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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