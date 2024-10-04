На реконструкцію «Центру захисту тварин» у Миколаєві потрібно ₴59,8 млн: для цього шукають донора

Ескіз реконструкції «Центру захисту тварин», скриншот з технічного завдання

На реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Відповідна інформація опублікована на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті». Реконструкція «Центру захисту тварин» передбачає:

Покращення умов утримання тварин.

Це передбачає ремонт існуючих приміщень, будівництво нових вольєрів та карантинних зон. Зокрема, кількість вольєрів для перетримки собак збираються збільшити з 134 до 220, для післяопераційного блоку – з 18 до 30 та збудувати 30 вольєрів для ізолятора.

Вольєр у «Центра захисту тварин», серпень 2023 року, архівне фото «МикВісті»

Ескіз реконструкції «Центру захисту тварин», скриншот з технічного завдання Ескіз реконструкції «Центру захисту тварин», скриншот з технічного завдання

Модернізацію ветеринарного обслуговування.

Вона передбачає закупівлю сучасного обладнання для проведення операцій, діагностики та лікування тварин.

Операційна «Центру захисту тварин», серпень 2023 року, архівне фото «МикВісті»

Зменшення чисельності безпритульних тварин.

Сюди входить реалізація програм стерилізації та вакцинації тварин.

Освітні та просвітницькі заходи.

Це проведення кампаній з підвищення обізнаності населення щодо гуманного ставлення до тварин, важливості стерилізації та відповідального утримання домашніх улюбленців.

Підвищення рівня адопції.

Це організація заходів з пошуку нових господарів для тварин, а також створення зручних умов для процесу адопції.

Миколаївці на благодійній акції з прилаштування тварин, фото «МикВісті»

Співпраця з громадськими організаціями та волонтерами.

Сюди входить залучення до роботи центру громадських організацій, волонтерів та небайдужих громадян для спільного вирішення проблем безпритульних тварин.

Фінансова стабільність.

Це розробка та впровадження механізмів для забезпечення сталого фінансування центру, включаючи державні та приватні гранти, благодійні внески та інші джерела фінансування.

Ескіз реконструкції «Центру захисту тварин», скриншот з технічного завдання

Нагадаємо, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Також читайте статті «МикВісті» про те, як у Миколаєві рятують безпритульних собак та як зоозахисники вже 10 років допомагають зменшити кількість безпритульних собак у Миколаєві.