На Миколаївщині переселенці подали понад 400 заяв на житлові ваучери
16:24, 03 грудня, 2025
1 грудня в Україні розпочався прийом заявок на участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Наразі подали понад десять тисяч заяв, із яких 426 — у Миколаївській області.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Найактивніше до програми долучаються у Дніпропетровській області (1776 заяв), Києві (1545), Запорізькій області (1044) та Київській області (894).
Якщо враховувати регіони походження заявників, найбільше звернень надходить від людей, зареєстрованих у: Донецькій області — 3566 заяв, Луганській — 3127, Запорізькій — 2067, Херсонській — 1601. З Миколаївської області надійшло тільки дві заяви.
Зазначається, що подати заяву наразі можна лише через застосунок «Дія» в розділі «Послуги для ВПО». Після автоматичного заповнення даних та підписання заяви через Дія.Підпис документ проходитиме перевірку Мінфіну й передаватиметься місцевій комісії, яка має до 30 днів для ухвалення рішення. У майбутньому подача стане доступною також у ЦНАПах та в нотаріусів.
Житловий ваучер формуватиметься після позитивного рішення комісії, але скористатися ним можна буде лише після окремого оголошення про старт виплат.
Раніше повідомлялось, що в Україні внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій видаватимуть житлові ваучери для придбання або будівництва житла.
