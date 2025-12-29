 Обстріл Миколаївської області 28 грудня

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • -0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -0.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Учора, 28 грудня, росіяни атакували Миколаївщину дроном, постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, один удар FPV-дроном прийшовся по Очаківській громаді.

Раніше керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»
Європейські лідери побачили прогрес після переговорів Зеленського і Трампа
Дев’ятеро поранених через російські обстріли Херсонщини за добу
Реклама
Читайте також:
новини
Кім сказав, що зробить все можливе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону

Юлія Бойченко
новини
Кім пояснив, чому Миколаївська ОВА зараз не готова перевіряти підрядників на доброчесність

Аліса Мелік-Адамян
новини
ОВА: Держава обіцяє дати гроші на завершення відбудови миколаївського ліцею №2 у 2026 році

Юлія Бойченко
новини
Кім вірить, що на Кінбурнській косі можна буде відновити заповідник

Юлія Бойченко
новини
Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Дев’ятеро поранених через російські обстріли Херсонщини за добу
Європейські лідери побачили прогрес після переговорів Зеленського і Трампа
Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»

Кім сказав, що зробить все можливе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону

УКС: На завершення відбудови ліцею Аркаса потрібно ще 2 роки

15 годин тому

Дев’ятеро поранених через російські обстріли Херсонщини за добу

Головне сьогодні