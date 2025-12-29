На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Учора, 28 грудня, росіяни атакували Миколаївщину дроном, постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, один удар FPV-дроном прийшовся по Очаківській громаді.

Раніше керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.