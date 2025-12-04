Мешканці ЖК «Рів’єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

ЖК «Рів'єра», фото з відкритих джерел

Мешканці житлового комплексу «Рів’єра», де вже третій рік немає централізованого опалення, просять не відключати їм електроенергію.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіла Людмила Григорʼєва, активістка в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку.

Як відомо, в Миколаївській області діє шість черг відключень, кожна з яких поділена ще на дві підчерги. Упродовж доби мешканці деяких районів залишаються без світла до 7–9 годин.

За словами Людмили Григорʼєвої, мешканці просять не включати їх у графік планових відключень електроенергії, оскільки обігріваються лише за допомогою електроприладів.

— Доречно попросити, щоб у нас не відключали електроенергію, як всім. Адже обігріваємося та готуємо їжу виключно за допомогою електроприладів, — сказала Людмила Григорʼєва.

Як розповіла активістка ОСББ, два роки поспіль мешканці самостійно закуповували газ по комерційній ціні, щоб забезпечити роботу котелень. Зараз, щоб отримати газ за державною ціною, вони змушені покривати борг «ЖЕК-5» перед «Нафтогазом». За її словами, йдеться про суму близько 5 мільйонів гривень.

— Нафтогаз вимагає від «ЖЕК-5» фінансову звітність, а потім з нами (ОСББ, – прим.) заключить угоду. ЖЕК «морозиться», а страждаємо ми. [...] Ми порахували, щоб розрахуватись за борг, кожен має сплатити приблизно 72 гривні за квадратний метр. Для моєї невеликої квартири площею 60 квадратів – це приблизно 4 тисячі гривень. Загалом сума на одну квартиру коливається від 4 до 10 тисяч гривень. Це потрібно сплатити, щоб отримати тепло за нормальними цінами, — пояснила Людмила Григорʼєва.

Чому ЖК «Рів'єра» без опалення?

Наприкінці грудня 2023 року, мешканці ЖК «Рів'єра», яким на той момент уже місяць не включали опалення, виступили проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії у розмірі 7,8 мільйонів гривень.

Жителі будинків заявили, що готові виплати власний борг у розмірі 1,7 мільйона гривень, проте категорично відмовляються платити за зобов'язання «ЖЕК-5».

Співвласники ЖК «Рів’єра» розповідають, що володіють трьома газовими даховими котельнями, які забезпечують теплом весь житловий комплекс. До квітня 2023 року експлуатацією цих котелень займалася ТОВ «ЕК ЖЕК-5».

Зазначається, що борг мешканців за опалення складає всього 1,7 мільйона гривень, ще 400 тисяч гривень заборгували за опалення комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі ЖК. Виходячи з цього жителі будинку не розуміють звідки утворився борг у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Через небажання ТОВ ЕК «ЖЕК 5» розв'язувати проблему, співвласники ЖК «Рів’єра» прийняли рішення створити ОСББ. Однак, навіть зареєстроване в установленому порядку ОСББ «Рів’єра Миколаїв» не має прав та обов'язків ТОВ «Експлуатуюча компанія «ЖЕК-5»», тому опалення так і залишається відсутнім.

Через місяць, у січні 2024 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував мешканцям ЖК «Рів'єра», яким не включили опалення через борги, заплатити всі зобов’язання. За його словами — це єдиний вихід із ситуації.