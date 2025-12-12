У Миколаєві відновили газопостачання в будинку на Вінграновського

У Миколаєві повністю відновили газопостачання в будинку на Вінграновського. Ілюстративне фото: МикВісті

Сьогодні, 12 грудня, у Миколаєві в будинок № 41 на вулиці Вінграновського повністю відновили газопостачанням. Мешканці майже місяць залишалися без газу.

Про завершення робіт повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, станом на 13:00 вдалося запустити 17 із 18 газових стояків. Проблеми виникли з останнім стояком, оскільки поліція разом із мешканцями працювали над тим, щоб забезпечити доступ до квартир.

— По останньому — поліція разом з мешканцям опрацьовують питання доступу до квартир (адже з міркувань безпеки в деяких квартирах відключили газові прилади через проблеми з димовими та вентиляційними каналам), — пояснив Віталій Кім.

Але пізніше о 13:26 Віталій Кім повідомив, що підключили і 18-й стояк.

— Щойно повідомили, що запустили 18-й стояк, — зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, 90 квартир у пʼятиповерхівці залишилися без газу майже на місяць після того, як один із мешканців самостійно намагався замінити газову колонку, переплутав шланги та випадково пустив воду у газопровід, що й спричинило аварійну ситуацію. Днями місцеві заявили, що вийдуть на страйк із перекриттям дороги якщо їх проблему не вирішать.

Управляюча компанія «Місто для Людей» зі свого боку вимагала жителів оплатити видатки на ремонт замість винуватця аварії, а фахівці «Газмережі» не могли приступити до відновлення без їхнього звернення.

У вівторок, 9 грудня, Віталій Кім, реагуючи на ситуацію, заявив, що сьогодні спеціалісти просушать систему, а на роботи він дасть кошти сам.