Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі.

Сьогодні, 11 грудня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Внаслідок аварії на вулиці Ігоря Бедзая, 110Б орієнтовно до 20:00 припинили водопостачання на:

вулиці І. Бедзая, 110, 110/1 (д/с «Хаямушка»), 110а, 110б;

вулиці 3 Слобідська, 50 - 56;

проспекту Центральний, 171.

Також зазначається, що через ремонтні роботи у провулку Парусному, 1 до 20:00 води не буде також від провулку Безіменного до Міжрічного.

Для виконання ремонтних робіт на проспекті Миру, 30 вимкнули водопостачання від 5 Лінії до Ізмалкова та від проспекту Миру до 12 Поздовжньої.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава.