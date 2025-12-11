Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси
10:25, 11 грудня, 2025
-
Сьогодні, 11 грудня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Внаслідок аварії на вулиці Ігоря Бедзая, 110Б орієнтовно до 20:00 припинили водопостачання на:
- вулиці І. Бедзая, 110, 110/1 (д/с «Хаямушка»), 110а, 110б;
- вулиці 3 Слобідська, 50 - 56;
- проспекту Центральний, 171.
Також зазначається, що через ремонтні роботи у провулку Парусному, 1 до 20:00 води не буде також від провулку Безіменного до Міжрічного.
Для виконання ремонтних робіт на проспекті Миру, 30 вимкнули водопостачання від 5 Лінії до Ізмалкова та від проспекту Миру до 12 Поздовжньої.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава.
