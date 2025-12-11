  • четвер

Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі. Фото МикВісті

Сьогодні, 11 грудня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Внаслідок аварії на вулиці Ігоря Бедзая, 110Б орієнтовно до 20:00 припинили водопостачання на:

  • вулиці І. Бедзая, 110, 110/1 (д/с «Хаямушка»), 110а, 110б;
  • вулиці 3 Слобідська, 50 - 56;
  • проспекту Центральний, 171.

Також зазначається, що через ремонтні роботи у провулку Парусному, 1 до 20:00 води не буде також від провулку Безіменного до Міжрічного.

Для виконання ремонтних робіт на проспекті Миру, 30 вимкнули водопостачання від 5 Лінії до Ізмалкова та від проспекту Миру до 12 Поздовжньої.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава.

У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

