«Перекривати дороги — не вихід», — Кім про відключення світла на Миколаївщині

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що перекривати вулиці або звертатися до Кабінету Міністрів через відключення електроенергії на Миколаївщині — недоцільно та не дасть жодного результату. За його словами, проблема спричинена насамперед руйнуваннями енергетичної інфраструктури, а не управлінськими рішеннями чи ручним регулюванням.

Про це він повідомив під час засідання сесії Миколаївської міської ради, передає «МикВісті».

За словами Віталія Кіма, торік ситуація зі світлом на Миколаївщині була більш стабільною, оскільки тоді було пошкоджено лінії, які транспортували електроенергію на захід країни, тоді як зараз зруйновані мережі, що доставляли електрику з заходу до південних регіонів.

«Звертатися до Кабміну — це показувати нашу непрофесійність…Так, є певні перекоси в системі України, але це не через те, що хтось регулює це руками. Це через неможливість. Генерація є, але її не можна передати на східні чи південні частини. Ніхто не сидить і не спостерігає», — зазначає Віталій Кім.

Він також повідомив, що вже наступного тижня очікується завершення окремих ремонтних робіт на мережах, після чого ситуація зі світлом має покращитися.

«Наступного тижня має дещо вийти з ремонту. Ситуація має покращитись. Але зима тільки починається. Ми маємо готуватися до всієї зими. Зі світлом є проблеми, але перекривати дороги це не вихід. Це не допомагає, а заважає. Система миколаївська вистояла і треба зосередитись, як допомагати нашим Протиповітряним силам, а не перекривати вулиці», — додає він.

Зазначимо, що останнім часом у різних містах України люди почати протестувати проти відключень світла та перекривати дороги. Така акція відбулася і у Чорноморську на Одещині. Люди заявляли про несправедливий розподіл вимкнень електроенергії. ДTEK Одеські електромережі відреагували на ситуацію та запевнили, що в місті застосовуються ті ж принципи графіків відключень, що й у всій області.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив причини тривалих відключень електроенергії в області, попри наявність Південноукраїнської АЕС. За його словами значну частину виробленої електроенергії передає іншим регіонам країни.

Нагадаємо, що місцеві жителі Південноукраїнську на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

Проте міська влада отримала відповідь, що надання Південноукраїнстку «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Днями у обленерго заявили, що у Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.

В свою чергу уряд України затвердив низку рішень, спрямованих на зниження споживання елекроенергії та скорочення тривалості погодинних відключень світла для населення.