У «Миколаївобленерго» заявили, що тривалість погодинних відключення світла розподіляють рівно між чергами

Росія обстріляла енергосистему України. Фото: novynarnia.comРемонтні роботи на енергооб'єкті. Фото: novynarnia.com

У Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.

Про це заявили в «Миколаївобленерго».

Зокрема, у розрізі підчерг статистика вийшла така:

  • 1.1 — 219,5 годин (28,58%)
  • 1.2 — 218 годин (28,38%)
  • 2.1 — 220,5 годин (28,71%)
  • 2.2 — 219 годин (28,51%)
  • 3.1 — 220 годин (28,64%)
  • 3.2 — 218 годин (28,38%)
  • 4.1 — 220,5 годин (28,71%)
  • 4.2 — 219 годин (28,51%)
  • 5.1 — 219,5 годин (28,58%)
  • 5.2 — 218,5 годин (28,45%)
  • 6.1 — 218,5 годин (28,45%)
  • 6.2 — 219,5 годин (28,58%)

У компанії підкреслили, що різниця між тривалістю відключень у підчергах є мінімальною та фактично дорівнює одному циклу знеструмлення. На цю статистику впливають оперативні коригування протягом доби.

«Між знеструмленнями підчерг наявна мінімальна відмінність, в межах тривалості одного відключення. Ця розбіжність залежить не лише від розкладу в початковому прогнозі, а й від тих коригувань, що відбуваються протягом доби. Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення,» — зазначили в «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, раніше у «Миколаївобленерго» пояснили чому під час відключень працюють ліхтарі та є світло у сусідів.

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

