У «Миколаївобленерго» заявили, що тривалість погодинних відключення світла розподіляють рівно між чергами
- Ірина Олехнович
11:45, 02 грудня, 2025
У Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.
Про це заявили в «Миколаївобленерго».
Зокрема, у розрізі підчерг статистика вийшла така:
- 1.1 — 219,5 годин (28,58%)
- 1.2 — 218 годин (28,38%)
- 2.1 — 220,5 годин (28,71%)
- 2.2 — 219 годин (28,51%)
- 3.1 — 220 годин (28,64%)
- 3.2 — 218 годин (28,38%)
- 4.1 — 220,5 годин (28,71%)
- 4.2 — 219 годин (28,51%)
- 5.1 — 219,5 годин (28,58%)
- 5.2 — 218,5 годин (28,45%)
- 6.1 — 218,5 годин (28,45%)
- 6.2 — 219,5 годин (28,58%)
У компанії підкреслили, що різниця між тривалістю відключень у підчергах є мінімальною та фактично дорівнює одному циклу знеструмлення. На цю статистику впливають оперативні коригування протягом доби.
«Між знеструмленнями підчерг наявна мінімальна відмінність, в межах тривалості одного відключення. Ця розбіжність залежить не лише від розкладу в початковому прогнозі, а й від тих коригувань, що відбуваються протягом доби. Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення,» — зазначили в «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, раніше у «Миколаївобленерго» пояснили чому під час відключень працюють ліхтарі та є світло у сусідів.
