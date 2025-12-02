У «Миколаївобленерго» заявили, що тривалість погодинних відключення світла розподіляють рівно між чергами

Ремонтні роботи на енергооб'єкті. Фото: novynarnia.com

У Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.

Про це заявили в «Миколаївобленерго».

Зокрема, у розрізі підчерг статистика вийшла така:

1.1 — 219,5 годин (28,58%)

1.2 — 218 годин (28,38%)

2.1 — 220,5 годин (28,71%)

2.2 — 219 годин (28,51%)

3.1 — 220 годин (28,64%)

3.2 — 218 годин (28,38%)

4.1 — 220,5 годин (28,71%)

4.2 — 219 годин (28,51%)

5.1 — 219,5 годин (28,58%)

5.2 — 218,5 годин (28,45%)

6.1 — 218,5 годин (28,45%)

6.2 — 219,5 годин (28,58%)

У компанії підкреслили, що різниця між тривалістю відключень у підчергах є мінімальною та фактично дорівнює одному циклу знеструмлення. На цю статистику впливають оперативні коригування протягом доби.

«Між знеструмленнями підчерг наявна мінімальна відмінність, в межах тривалості одного відключення. Ця розбіжність залежить не лише від розкладу в початковому прогнозі, а й від тих коригувань, що відбуваються протягом доби. Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення,» — зазначили в «Миколаївобленерго».

