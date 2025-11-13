В «Миколаївобленерго» пояснили чому під час відключень працюють ліхтарі та є світло у сусідів

У «Миколаївобленерго» пояснили, чому під час планових відключень світла вуличні ліхтарі можуть залишатися ввімкненими, а у деяких будинках зберігатися електропостачання. Причина — різні лінії живлення та підключення об’єктів критичної інфраструктури.

Роз'яснення пресслужба підприємства розмістила у соцмережах.

Зазначається, що навіть сусідні будинки часто підключені до різних електроліній. Тому, коли відключення відбувається не в усьому районі, а на окремих лініях, деякі споживачі залишаються зі світлом.

«Коли відключають світло не в цілому житловому районі, а окремі лінії, є вірогідність, що у вашій багатоповерхівці у сусіда буде світло або працюватиме ліфт, а ви будете відключені. І навпаки», — йдеться у повідомленні.

Роз'яснення «Миколаївобленерго» чому під час відключень світла працюють ліхтарі та є світло у сусідів Роз'яснення «Миколаївобленерго» чому під час відключень світла працюють ліхтарі та є світло у сусідів

Крім того, вуличне освітлення часто вмикається централізовано або автоматично з іншої підстанції, яка може не входити до графіка відключень. Тому іноді ліхтарі на вулиці працюють навіть тоді, коли у будинку немає електрики.

Зазначається, що на тих самих лініях, де підключені ліхтарі, часто знаходяться об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, водоканали, теплопункти. Їх не можна знеструмлювати, адже це може створити загрозу для людей та роботи міських служб.

«Наявність вуличного освітлення чи світла в сусідньому вікні під час відключень — не «несправедливість» і не помилка, а наслідок технічної будови енергосистеми та необхідності забезпечити роботу критичних обʼєктів міста», — запевняють в «Миколаївобленерго».

