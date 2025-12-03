Ми готові, — Кім заявив, що на Миколаївщині у разі критичної ситуації з електроенергією запрацює план «Острів»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, архівне фото з сесії Миколаївської міської ради, 31 жовтня/«МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів».

Про це він повідомив в ефірі Espreso.tv.

За його словами, «Острів» забезпечить безперебійну роботу критичної інфраструктури, соціальних об’єктів та органів управління.

— Ще декілька років тому у нас був план «Острів», який є в дії та дозволяє об'єкти управління критичної інфраструктури, всі соціальні об'єкти та об'єкти управління залишити функціонуючими. Додаткові склади з паливом, додатковий зв'язок, окрема лінія по сталому мобільному зв'язку. Ми це відпрацьовуємо. На тому тижні закінчили тренування, тобто проводили навчання, як це буде в разі критичної ситуації, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що також є дві тисячі буржуйок різного розміру, які можуть бути використані для обігріву в разі потреби.

— Ми, в принципі, готові до цієї ситуації, і це не перший рік нам загрожує. Якщо відбудеться найгірший випадок, у нас на запасах є дві тисячі буржуйок різного розміру, якими будемо опалювати. У нас працює 400 точок незламності, все це розгортається за години. Не хотілося б говорити про такі сценарії, щоб не лякати людей, але ми до них готові, — додав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що попри те, що Миколаївщина виробляє у десять разів більше електроенергії, ніж споживає, мешканці області все одно залишатимуться без світла за графіками відключень, як і по всій Україні.

«Енергетичний острів»: що це означає

У грудні 2024 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

За його словами, так званий «енергетичний острів» у Миколаєві дозволить забезпечити місто електроенергією хоча б на кілька годин під час тривалих відключень електрики.

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Як відомо, у Південноукраїнську місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

Під час пресконференції Південноукраїнська міська рада повідомила місцевим звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Згодом Міністерство енергетики пообіцяло переглянути чинні умови дії графіків відключення світла у місті Південноукраїнськ.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, питання підняли під час наради у Харкові, присвяченій життєдіяльності прифронтових регіонів. Серед інших тем обговорювали й ситуацію з відключеннями у Південноукраїнську.