  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Місцеві жителі виступають проти відключень світла. Автор фото: Анна Бойко, ЮжкаNews.CityМісцеві жителі виступають проти відключень світла. Автор фото: Анна Бойко, ЮжкаNews.City

У Південноукраїнську місцеві жителі протестують проти відключень світла. Вони скаржаться, що місто повністю залежать від електроенергії — газу немає, тому тривалі відключення світла фактично зупиняють життя громади.

Про це стало відомо під час засідання 65 сесії Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

На сесію прийшли місцеві жителі, які скаржилися на тривалі — понад шість годин — відключення світла та відсутність будь-яких альтернативних джерел енергії.

Міський голова Валерій Онуфрієнко намагався пояснити людям, чому у Південноукраїнську минулого року не вимикали світло, а зараз запровадили графіки відключень.

Міський голова Валерій Онуфрієнко. Фото: Південноукраїнська міська радаМіський голова Валерій Онуфрієнко. Фото: Південноукраїнська міська рада

За його словами, раніше це питання погоджували з Південноукраїнською міською радою, але зараз правила змінились. Він зазначив, що у липні звертався до Міненерго щодо скасування графіків, однак там лише відповідали, що «треба трохи зачекати». Також у вересні він обговорював це питання під час зустрічі з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

«Коли приймались рішення про складання графіків в інструкції Міненерго було, що вони мають погоджувати графік з міською владою. Зараз до цієї інструкції з листопада були внесені зміни, що більше не погоджувати з міською владою дане питання, тільки район і область», — пояснив міський голова.

Директор дочірнього підприємства електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс» Олександр Дробот додав, що минулого року було багато звернень та листів, тому Укренерго «боялось» і світло у Південноукраїнську не вимикали.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Минулого року не вимикали. Але тоді було багато листів в Кабмін і в Верховну Раду. І Укренерго боялось цих листів і взимку нас не відключали. А цього року обласна рада підписала (графіки, — прим.)», — зазначив він.

Депутати пропонували міському голові ще раз обговорити питання графіків з головою Миколаївської ОВА або підготувати лист, під яким підпишуться і самі депутати. Однак крім розмов на сесії не ухвалили жодного рішення, адже через відсутність кворуму вона була неповноважна.

Разом з тим проєкт звернення до Кабміну щодо впорядкування графіків відключень електроенергії був опублікований на сайті міської ради ще напередодні засідання сесії, проте його так і не розглянули.

У зверненні пропонувалося дозволити подачу електрики з ПАЕС напряму до міста або надати Південноукраїнську статус населеного пункту з пріоритетним енергопостачанням та пом’якшити графіки відключень.

Зазначалося, що місто повністю залежить від електрики — газопостачання немає, тому без струму не працює ані водопостачання, ані теплопостачання, ані харчоблоки шкіл і дитсадків. Лікарня також функціонує тільки на електроенергії.

У листі міськрада наголосила, що знеструмлення на 14–16 годин на добу, з яких 6–8 годин — безперервно, робить неможливим нормальне життя містян, більшість з яких працюють на енергокомплексі. І через це зростає соціальна напруга.

Скриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергіїСкриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергії
Скриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергіїСкриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергії

Раніше повідомлялося, що у Південноукраїнську Миколаївської області тимчасово вимикатимуть вуличне освітлення.

Також нагадаємо, що на сесії Миколаївської міської ради депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо у місті продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Відключення електроенергії

Понад 16 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Графік відключень світла на 22 листопада: хто й на скільки залишиться без електрики
Якими будуть вимкнення електрики 23 листопада: оприлюднили попередні графіки
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Дуже інтенсивно опадає листя», — КП «Парки» розказали, навіщо їм ще один кредит у ₴45 млн на машини для прибирання вулиць Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Якими будуть вимкнення електрики 23 листопада: оприлюднили попередні графіки
Графік відключень світла на 22 листопада: хто й на скільки залишиться без електрики
Понад 16 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

«Сподіваємось, це вдасться»: протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

3 години тому

Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть

Юлія Бойченко

Головне сьогодні