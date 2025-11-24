У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Місцеві жителі виступають проти відключень світла. Автор фото: Анна Бойко, ЮжкаNews.City

У Південноукраїнську місцеві жителі протестують проти відключень світла. Вони скаржаться, що місто повністю залежать від електроенергії — газу немає, тому тривалі відключення світла фактично зупиняють життя громади.

Про це стало відомо під час засідання 65 сесії Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

На сесію прийшли місцеві жителі, які скаржилися на тривалі — понад шість годин — відключення світла та відсутність будь-яких альтернативних джерел енергії.

Міський голова Валерій Онуфрієнко намагався пояснити людям, чому у Південноукраїнську минулого року не вимикали світло, а зараз запровадили графіки відключень.

Міський голова Валерій Онуфрієнко. Фото: Південноукраїнська міська рада

За його словами, раніше це питання погоджували з Південноукраїнською міською радою, але зараз правила змінились. Він зазначив, що у липні звертався до Міненерго щодо скасування графіків, однак там лише відповідали, що «треба трохи зачекати». Також у вересні він обговорював це питання під час зустрічі з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

«Коли приймались рішення про складання графіків в інструкції Міненерго було, що вони мають погоджувати графік з міською владою. Зараз до цієї інструкції з листопада були внесені зміни, що більше не погоджувати з міською владою дане питання, тільки район і область», — пояснив міський голова.

Директор дочірнього підприємства електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс» Олександр Дробот додав, що минулого року було багато звернень та листів, тому Укренерго «боялось» і світло у Південноукраїнську не вимикали.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Минулого року не вимикали. Але тоді було багато листів в Кабмін і в Верховну Раду. І Укренерго боялось цих листів і взимку нас не відключали. А цього року обласна рада підписала (графіки, — прим.)», — зазначив він.

Депутати пропонували міському голові ще раз обговорити питання графіків з головою Миколаївської ОВА або підготувати лист, під яким підпишуться і самі депутати. Однак крім розмов на сесії не ухвалили жодного рішення, адже через відсутність кворуму вона була неповноважна.

Разом з тим проєкт звернення до Кабміну щодо впорядкування графіків відключень електроенергії був опублікований на сайті міської ради ще напередодні засідання сесії, проте його так і не розглянули.

У зверненні пропонувалося дозволити подачу електрики з ПАЕС напряму до міста або надати Південноукраїнську статус населеного пункту з пріоритетним енергопостачанням та пом’якшити графіки відключень.

Зазначалося, що місто повністю залежить від електрики — газопостачання немає, тому без струму не працює ані водопостачання, ані теплопостачання, ані харчоблоки шкіл і дитсадків. Лікарня також функціонує тільки на електроенергії.

У листі міськрада наголосила, що знеструмлення на 14–16 годин на добу, з яких 6–8 годин — безперервно, робить неможливим нормальне життя містян, більшість з яких працюють на енергокомплексі. І через це зростає соціальна напруга.

Скриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергії Скриншот звернення до Кабінету Міністрів України щодо впорядкування графіків відключення електроенергії

Раніше повідомлялося, що у Південноукраїнську Миколаївської області тимчасово вимикатимуть вуличне освітлення.

Також нагадаємо, що на сесії Миколаївської міської ради депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо у місті продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.