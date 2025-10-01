Сєнкевич пообіцяв зʼясувати, чи «потягне» бюджет Миколаєва додаткову годину освітлення після 23:00

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв зʼясувати, скільки коштів місто витрачатиме у разі, якщо вуличне освітлення не вимикатимуть до опівночі.

Про це він сказав під час сесії Миколаївської міської ради у вівторок, 30 вересня, пишуть «МикВісті».

На засіданні депутат Тетяна Домбровська сказала, що до неї неодноразово звертались миколаївці із запитанням, чому у місті після 23:00 вимикають освітлення. Вона зокрема навела приклад сусідньої Одеси, де світло вимикають після 00:00.

На це міський голова відповів, що питання зумовлено лише заощадженням бюджеьтних коштів, однак пообіцяв, що дізнається, у яку суму Миколаєву обійдеться продовження освітлення на додаткову годину.

— У нас така ситуація, наскільки мені відомо, була і до війни. Виключення і включення світла регулюється виключено питанням економії коштів. Давайте на ваш запит дізнаємось, скільки ця одна година коштує Миколаєву на день, на місяць і якщо ми будемо готові разом з вами прийняти таке рішення, то можемо прийняти рішення про додаткове освітлення до півночі. Наступної сесії нам про це повідомить директор департаменту ЖКГ, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у 2024 році в Миколаєві задля економії електроенергії, планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.

В травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Зокрема у 2023 році в місті було замінено 9000 зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.