Нові LED-лампи допомогли Миколаєву зекономити третину коштів на вуличне освітлення
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- Володимир Коваль
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15:05, 24 жовтня, 2024
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У 2023 році в Миколаєві було замінено 9000 зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.
Про це йшла мова вчора, 23 жовтня, на засіданні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства , повідомляють «МикВісті».
В наступному році Миколаїв планують зробити ще більш енергоефективним, повідомив заступник директора ЖКГ Ігор Набатов.
— Наразі ми виконуємо роботи з утримання ламп. В наступному році є плани участі в грантах , щоб зробити ще більш енергоефективним наше місто. Як показала практика минулого року, використання LED-ламп дає змогу зекономити значну кількість бюджетних грошей. Економія складає 34%, - сказав Ігор Набатов.
При виявленні непрацюючої лампи освітлення містян просять звернутися до контактного центру мерії Миколаєва за телефоном +38 (0512) 751 588.
— Кожен вечір ми робимо об’їзд міста. Ми можемо не бачити непрацюючу лампу, тому просимо громадян звертатися до нашого кол-центру, якщо вони знаходять несправну лампу, сказав Ігор Набатов.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що коштів на вуличне освітлення в Миколаєві має вистачити до кінця року.
Нагадаємо, у Миколаєві задля економії електроенергії, планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.
Також під час пресконференції в травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.
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