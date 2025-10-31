Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

У Миколаєві підрахували вартість продовження освітлення після 23:00 — ₴10 мільйонів на рік. Фото: Дмитро Скороходов

Додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.

Таку інформацію під час сесії Миколаївської міської ради озвучив перший аступник директора ДЖКГ Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що ще минулої сесії депутат Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

На вчорашньому засіданні вона зауважила, що подала депутатський запит, на який заступник Юрій Андрієнко відповів, що на початку повномасштабного вторгнення було частково вимкнено освітлення, зі світлом були основні магістралі.

Депутат Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Фото: «МикВісті»

— Я запитаю ще раз. Може все ж таки людям дати цю годину до комендантської, коли вони повертаються?, — спитала Тетяна Домбровська.

На це міський голова відповів, що на основних магістралях освітлення працювало через один ліхтар в якості економії.

— Зараз ми маємо настанови максимально економити електроенергію в місті. Звичайно ми можемо розглянути питання, щоб воно горіло і всю ніч, — відповів міський голова.

В ході обговорення заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов озвучив, що вони підрахували суму, яку місто буде витрачати на додаткове освітлення. На рік це 10 мільйонів гривень.

— В середньому за 9 місяців, якщо подивитись на статистику, одна година освітлення коштує 27 тисяч 568 гривень. Якщо це перемножити на 365 днів, виходить за одну годину нам треба додаткові 10 мільйонів гривень на рік, — сказав посадовець.

Мер Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Міський голова попросив надіслати розрахунки депутатам, щоб розглянути це питання наступної сесії, якщо це виправдано.

— Мені теж пишуть люди, в основному ті, хто працюють в сфері обслуговування. Вони працюють до 23:00 і переживають, коли йдуть додому, що темно. Можливо ми зробимо, як раніше, вмикатимемо через один ліхтар, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у 2024 році в Миколаєві задля економії електроенергії, планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.

В травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Зокрема у 2023 році в місті було замінено 9000 зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.