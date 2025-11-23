«Для економії електроенергії», — у Південноукраїнську вимикатимуть вуличне освітлення

Південноукраїнськ у мирний час, фото: @zhebet_aleksandr

У Південноукраїнську Миколаївської області тимчасово вимикатимуть вуличне освітлення.

Це дозволять забезпечити стабільне живлення критичної інфраструктури, повідомили у виконавчому комітеті міської ради. Однак там не зазначили, в який саме термін у місті не буде вуличного освітлення.

«На виконання доручення Кабінету Міністрів України та в межах плану заходів щодо економії електроенергії, у місті буде тимчасово відключено вуличне та інше зовнішнє освітлення», — йдеться у повідомленні.

Вимкнення, пояснили там, впроваджують для стабілізації енергетичної системи та забезпечення електропостачання для критичної інфраструктури.

Що з вуличним освітленням у Миколаєві?

На одній з останніх сесій міської ради депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо у Миколаєві продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.

Ще у 2024 році задля економії електроенергії в Миколаєві планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами повністю замінити в місті освітлення на LED-технології, щоб знизити споживання електроенергії.

До прикладу, у 2023 році в Миколаєві замінили 9 тисяч зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.