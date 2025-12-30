На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.

Поблизу Південноукраїнська, що на Миколаївщині фермер самовільно зніс старовинне єврейське кладовище.

Про інцидент повідомив виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України Віталій Камозін.

За його словами, наругу над місцями поховань біля села Панкратове виявили краєзнавці Василь Селявін та Олександр Шива. Земельну ділянку поряд із кладовищем передали фермеру в оренду, однак він почав поступово розширювати свої поля та «захоплювати» ту частину території, де знаходилися поховання. Зрештою він зніс надгробки та розорав там землю.

На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін. На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.

Віталій Камозін зазначив, що в ХІХ столітті неподалік існувала німецька колонія Новий Ландау, поруч із якою мешкала невелика єврейська громада. Саме для неї була виділена окрема ділянка під кладовище. Місцезнаходження поховань підтверджується картами РККА 1930-х років, а також свідченнями місцевих жителів.

«За попередньою інформацією, поліція вже займається інцидентом з ініціативи краєзнавців. Зі свого боку готую офіційний запит для належної правової оцінки та реагування», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі.