 Фермер на Миколаївщині зніс єврейське кладовище

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище

На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.

Поблизу Південноукраїнська, що на Миколаївщині фермер самовільно зніс старовинне єврейське кладовище.

Про інцидент повідомив виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України Віталій Камозін.

За його словами, наругу над місцями поховань біля села Панкратове виявили краєзнавці Василь Селявін та Олександр Шива. Земельну ділянку поряд із кладовищем передали фермеру в оренду, однак він почав поступово розширювати свої поля та «захоплювати» ту частину території, де знаходилися поховання. Зрештою він зніс надгробки та розорав там землю.

На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.
На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.На Миколаївщині фермер трактором зніс старовинне єврейське кладовище. Фото: Віталій Камозін.

Віталій Камозін зазначив, що в ХІХ столітті неподалік існувала німецька колонія Новий Ландау, поруч із якою мешкала невелика єврейська громада. Саме для неї була виділена окрема ділянка під кладовище. Місцезнаходження поховань підтверджується картами РККА 1930-х років, а також свідченнями місцевих жителів.

«За попередньою інформацією, поліція вже займається інцидентом з ініціативи краєзнавців. Зі свого боку готую офіційний запит для належної правової оцінки та реагування», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі.

Останні новини про: Південноукраїнськ

У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно
Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026
Посадовця Південноукраїнської міськради підозрюють у розтраті майже ₴248 тис. бюджетних коштів
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Південноукраїнськ

Посадовця Південноукраїнської міськради підозрюють у розтраті майже ₴248 тис. бюджетних коштів
Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

6 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні