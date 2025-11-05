  • середа

Двоє дітей на Миколаївщині пошкодили 30 могил: на батьків складуть адмінпротоколи

У Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: НацполіціяУ Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: Нацполіція

У селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі. За даними поліції, хлопці понівечили пам’ятники, розбили надгробні плити та поламали хрести.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Про інцидент до поліції 3 листопада повідомив староста села. Правоохоронці з’ясували, що діти дорогою до лісу вирішили «побавитися» й почали ламати надгробки та хрести.

Слідчі розпочали кримінальне провадження попередньо за частиною 4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого».

«Оскільки діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, відносно їхніх батьків будуть складені адміністративні матеріали за статтею «Невиконання обов’язків щодо виховання дітей», які у подальшому направлять до суду для прийняття відповідного рішення», — йдеться у повідомленні.

Також слідчі готують до суду клопотання щодо застосування до 11-річного хлопця примусових заходів виховного характеру.

У Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: НацполіціяУ Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: Нацполіція
У Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: НацполіціяУ Миколаївській області діти пошкодили надгробні плити. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. За даними правоохоронців, він пошкодив майже 30 надгробних плит.

