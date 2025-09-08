Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зруйнуванні майже 30 могил

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. За даними правоохоронців, він пошкодив майже 30 надгробних плит.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що наприкінці серпня директор кладовища в Пересипському районі Одеси повідомив поліції про руйнування пам’ятників. Прибувши на місце, правоохоронці виявили пошкодження 29 надгробних плит.

Підозрюваного 38-річного одесита затримали. Він не має постійного місця проживання. За його словами, неприязні ані до померлих, ані до їхніх родичів, він не відчував. Надгробки чоловік трощив уночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, із хуліганських мотивів.




Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час досудового розслідування. Максимальне покарання за цю статтю — до семи років позбавлення волі.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють розмір матеріальної шкоди, завданої родичам померлих.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 20-річного жителя Подільського району Одещини за підозрою у викраденні металевих меморіальних табличок із цвинтаря.

