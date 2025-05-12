Жителя Одещини підозрюють у викраденні меморіальних табличок із кладовища

Кладовище. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Правоохоронці затримали 20-річного жителя Подільського району Одещини за підозрою у викраденні металевих меморіальних табличок із цвинтаря.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, з одного із кладовищ Любашівської селищної громади зникло 19 металевих меморіальних табличок, які були на пам'ятниках, а також деякі елементи з металевих огорож.

Зазначається, що за підозрою у крадіжках поліцейські затримали 20-річного місцевого безробітного. Він пояснив, що планував здати вироби з кольорового металу в пункт прийому брухту, аби заробити гроші. Частину викраденого підозрюваний встиг реалізувати. Іншу частину вилучили з його домоволодіння.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому з корисливих мотивів, зокрема повторно». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Ананьєві Одеської області 12-річна дівчинка пошкодила п’ять надгробків на місцевому кладовищі, розмалювавши їх губною помадою. За її вчинок відповідатиме матір — на неї вже склали адмінпротокол.