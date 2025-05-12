  • понеділок

    12 травня, 2025

  • 12.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Одещини підозрюють у викраденні меморіальних табличок із кладовища

Кладовище. Ілюстраційне фото: «МикВісті»Кладовище. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Правоохоронці затримали 20-річного жителя Подільського району Одещини за підозрою у викраденні металевих меморіальних табличок із цвинтаря.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, з одного із кладовищ Любашівської селищної громади зникло 19 металевих меморіальних табличок, які були на пам'ятниках, а також деякі елементи з металевих огорож.

Зазначається, що за підозрою у крадіжках поліцейські затримали 20-річного місцевого безробітного. Він пояснив, що планував здати вироби з кольорового металу в пункт прийому брухту, аби заробити гроші. Частину викраденого підозрюваний встиг реалізувати. Іншу частину вилучили з його домоволодіння.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому з корисливих мотивів, зокрема повторно». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Ананьєві Одеської області 12-річна дівчинка пошкодила п’ять надгробків на місцевому кладовищі, розмалювавши їх губною помадою. За її вчинок відповідатиме матір — на неї вже склали адмінпротокол.

Останні новини про: Одещина

Одещина серед лідерів весняної посівної кампанії
На Одещині на дітей обвалилася стіна: один хлопчик загинув, інший — в лікарні
Середня зарплата в Україні зростає: хто заробляє найбільше та як змінився ринок вакансій
Реклама

Читайте також:

новини

Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць

Юлія Бойченко
новини

Жителі Миколаєва скаржаться на стихійну торгівлю у Корабельному районі: «Повна антисанітарія. Мʼясо на прилавках лежить у спеку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині планують витратити майже ₴300 млн на додаткове утримання доріг

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виставили на продаж майновий комплекс інституту землеустрою за ₴2,3 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві впродовж двох років скоротять кількість рекламних конструкцій до 400

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

Середня зарплата в Україні зростає: хто заробляє найбільше та як змінився ринок вакансій
На Одещині на дітей обвалилася стіна: один хлопчик загинув, інший — в лікарні
Одещина серед лідерів весняної посівної кампанії

Жителі Миколаєва скаржаться на стихійну торгівлю у Корабельному районі

Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць

43 хвилини тому

На Снігурівщині відкрили Центр безпеки: Кім впевнений, що це підвищити рівень розкриття злочинів до 40%

Головне сьогодні