На Одещині 12-річна школярка розмалювала надгробки помадою: її матір оштрафують

Поліцейський проводить слідчі дії. Архівне фото: Нацполіція

У Ананьєві Одеської області 12-річна дівчинка пошкодила п’ять надгробків на місцевому кладовищі, розмалювавши їх губною помадою. За її вчинок відповідатиме матір — на неї вже склали адмінпротокол.

Як зазначили в Нацполіції, дитина розмалювала пам’ятники «заради розваги». Про інцидент дізналися 8 квітня, коли до поліції звернулися родичі померлих.

Оскільки дитина не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, відповідатиме її мати. На неї склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Їй загрожує штраф 5,1 тисяч гривень.

«Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, де, з ким і як вона проводить вільний час», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Йому загрожує до семи років тюрми.