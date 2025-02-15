В Одеській області чоловік для розваги зірвав прапор з могили військового
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- Аліна Квітко
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16:12, 15 лютого, 2025
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В Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Білгород-Дністровського районного відділу поліції.
До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що на кладовищі хтось зірвав державний прапор з могили військовослужбовця, вчинивши наругу над його похованням.
Поліція швидко знайшла 41-річного чоловіка, який раніше мав проблеми з законом. Він живе поруч з кладовищем. Виявилося, що він не мав жодних стосунків із померлим чи його родиною, а вчинив це через алкоголь і для розваги.
Йому висунули звинувачення в нарузі над могилою військовослужбовця, який захищав незалежність України. Суд обрав для чоловіка запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування під керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, що також на центральному кладовищі Нової Одеси, що на Миколаївщині, вкрали бойовий прапор 36-ї бригади морської піхоти з могили загиблого воїна Андрія Фіцая.
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