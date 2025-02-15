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В Одеській області чоловік для розваги зірвав прапор з могили військового

Поліцейські затримали жителя Білгорода-Дністровського за наругу над могилою військовослужбовця. Фото: поліція Одеської областіПоліцейські затримали жителя Білгорода-Дністровського за наругу над могилою військовослужбовця. Фото: поліція Одеської області

В Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що на кладовищі хтось зірвав державний прапор з могили військовослужбовця, вчинивши наругу над його похованням.

Поліція швидко знайшла 41-річного чоловіка, який раніше мав проблеми з законом. Він живе поруч з кладовищем. Виявилося, що він не мав жодних стосунків із померлим чи його родиною, а вчинив це через алкоголь і для розваги.

Йому висунули звинувачення в нарузі над могилою військовослужбовця, який захищав незалежність України. Суд обрав для чоловіка запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування під керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, що також на центральному кладовищі Нової Одеси, що на Миколаївщині, вкрали бойовий прапор 36-ї бригади морської піхоти з могили загиблого воїна Андрія Фіцая.

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