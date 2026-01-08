В Одесі зареєстрували петицію з пропозицією замінити памʼятник Пушкіну на Трампа

В Одесі пропонують замінити бюст Олександра Пушкіна на Дональда Трампа. Фото: Getty Image

На міському порталі «Соціально активний громадянин» з’явилася петиція з ініціативою демонтувати бюст Олександра Пушкіна на Приморському бульварі в Одесі та встановити на його місці бюст чинного президента США Дональда Трампа.

Петицію 8 січня зареєстрував одесит Тимур Вєндін. Станом на 12:50 вона не набрала жодного підпису.

Автор звернення пояснює, що це питання актуальне в контексті переосмислення історичних і культурних символів міста та країни загалом. На його думку, громадські простори мають відображати не лише минуле, а й сучасні цінності, актуальні дискусії та культурні процеси.

«Дональд Трамп є однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття, що мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний», — йдеться у тексті.

Встановлення бюста американського політика автор розглядає як форму сучасного арт-висловлювання та привід для широкої публічної дискусії. Водночас він наголошує, що не йдеться про знищення культурної спадщини: бюст Олександра Пушкіна пропонують перенести до музею або спеціалізованого культурного простору для збереження в належному історичному контексті.

У петиції також міститься прохання винести питання демонтажу пам’ятника на громадське обговорення та забезпечити прозорість і законність ухвалення рішення з урахуванням думок жителів Одеси.

Нагадаємо, пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами (ОСБ).

Яка ситуація з пам’ятником Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну встановлений на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі у 1889 році. Це бронзове погруддя на високому гранітному постаменті, що є складовою архітектурного ансамблю з фонтаном.

Тривалий час монумент входив до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру.

У вересні 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж пам’ятника через наявність символіки російської імперської політики. У грудні того ж року міська рада виділила кошти на підготовку проєкту демонтажу, проте роботи так і не розпочали.

Пам’ятник неодноразово ставав об’єктом громадських акцій, під час яких учасники закликали владу демонтувати імперські символи.

Нагадаємо, також в Одесі громадські активісти замалювали пам’ятний знак «Тінь Пушкіна», розташований на розі вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.