В Одесі активісти замалювали пам’ятний знак «Тінь Пушкіна»

Громадські активісти у Одесі замалювали пам'ятний знак «Тінь Пушкіна». Фото: Думська

В Одесі громадські активісти замалювали пам’ятний знак «Тінь Пушкіна», розташований на розі вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

Про зникнення артоб’єкта повідомили в громадській організації «Робимо вам нерви» у WhatsApp.

«Пушкіна поховано. Одеські комунальники допомогли хмарам зійти в небі. Тінь Пушкіна зникла, і більше ми її не побачимо. Сподіваємось, так само, як і найближчим часом не побачимо пам’ятник Пушкіну на Біржовій», — йдеться у заяві активістів.

Вони наголосили, що міська влада саботує процес деколонізації, фактично підтримуючи «русский мир». Активісти також зауважили, що в Росії впроваджують новий обов’язковий предмет — «духовно-моральна культура Росії», мета якого — виховати покоління, для якого вбивство українців стане «священним обов’язком».

«Війна не закінчується кулею. Вона триває у підручниках, мультфільмах і шкільних лінійках. Якщо ми не подбаємо про культурну, мовну та освітню безпеку — її нам нав’яжуть ті, хто зараз нас бомбить», — йдеться в повідомленні.

На місці замальованого знака активісти залишили табличку з інформацією, нібито роботи з «реорганізації простору» проводить комунальне підприємство «Порто-Франко».

В Одеській мерії виданню «Думская» заявили, що такого підприємства в місті не існує, а документ є підробкою.

«Це або імітація, або акт вандалізму. Ні телефон, ні назва ЖКС не відповідають дійсності. Ми подали заяву до поліції», — повідомили у мерії.

Пам’ятний знак «Тінь Пушкіна» відкрили у 2013 році. Він виконаний у вигляді силуету заввишки близько трьох метрів, у якому легко впізнати риси російського поета. Автор ідеї — місцевий краєзнавець Олег Губар (1953–2021).

Пам'ятний знак «Тінь Пушкіна» в Одесі. Фото: Думська

Нагадаємо, 25 липня в соціальних мережах з’явилася інформація про знищення меморіальної дошки Льву Пушкіну — брату російського поета Олександра Пушкіна. Табличка була встановлена на фасаді готелю «Пасаж» в центрі Одеси.