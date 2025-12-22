Управління спорту Миколаєва похвалило свою начальницю за передачу семи мʼячів для ДЮСШ

Управління спорту Миколаєва передали сім м’ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради прозвітувало про покупку семи футбольних м’ячів для ДЮСШ, підкресливши, що це стало можливим за сприяння начальниці управління Ірини Бондаренко.

Про це повідомила пресслужба управління спорту.

«Для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу за сприяння начальниці управління у справах фізичної культури і спорту ММР Ірини Бондаренко та коштом управління були придбані футбольні мʼячі для вихованців СДЮСШОР з футболу», — йдеться у повідомленні.

Управління спорту Миколаєва передали сім м’ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Управління спорту Миколаєва передали сім м’ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Зазначимо, що в коментарях до допису містяни поцікавилися, чи обов’язково було про це звітувати. У відповідь в управлінні заявили, що інформують мешканців про всі напрями своєї роботи.

Коментарі під публікацією Управління спорту Миколаєва щодо передачі семи футбольних м’ячів, скриншот

Нагадаємо, багато спортивних об’єктів Миколаєва зазнали пошкоджень через війну. Спортивні школи, басейни, стадіони, які раніше активно використовувалися для тренувань і змагань, зараз пошкоджені.

Читайте у матеріалі «МикВісті», які спортивні об’єкти міста постраждали, що їх чекає у майбутньому та як місцевий спорт виборює право на життя попри війну.