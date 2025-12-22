 Управління спорту Миколаєва придбало сім футбольних м'ячів для ДЮСШ

Управління спорту Миколаєва похвалило свою начальницю за передачу семи мʼячів для ДЮСШ

Управління спорту Миколаєва передали сім м'ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради прозвітувало про покупку семи футбольних м’ячів для ДЮСШ, підкресливши, що це стало можливим за сприяння начальниці управління Ірини Бондаренко.

Про це повідомила пресслужба управління спорту.

«Для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу за сприяння начальниці управління у справах фізичної культури і спорту ММР Ірини Бондаренко та коштом управління були придбані футбольні мʼячі для вихованців СДЮСШОР з футболу», — йдеться у повідомленні.

Управління спорту Миколаєва передали сім м'ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР
Управління спорту Миколаєва передали сім м'ячів для ДЮСШ, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Зазначимо, що в коментарях до допису містяни поцікавилися, чи обов’язково було про це звітувати. У відповідь в управлінні заявили, що інформують мешканців про всі напрями своєї роботи.

Коментарі під публікацією Управління спорту Миколаєва щодо передачі семи футбольних м'ячів, скриншот

Нагадаємо, багато спортивних об’єктів Миколаєва зазнали пошкоджень через війну. Спортивні школи, басейни, стадіони, які раніше активно використовувалися для тренувань і змагань, зараз пошкоджені.

Читайте у матеріалі «МикВісті», які спортивні об’єкти міста постраждали, що їх чекає у майбутньому та як місцевий спорт виборює право на життя попри війну.

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
новини

«Він буде мізерний», — Сєнкевич про бюджет Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
